Złodziej i paserzy w rękach policjantów Data publikacji 21.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej "dwójki" zatrzymali 20-latka, podejrzanego o kradzieże z włamaniem do pojazdów oraz dwóch 26-latków podejrzanych o paserstwo. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a za paserstwo do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu kryminalni z białostockiej "dwójki" zatrzymali dwóch 26-latków podejrzanych o paserstwo. Jak ustalili śledczy jeden z nich próbował sprzedać skradzione urządzenie geodezyjne, drugi natomiast je ukrywał. Dzięki pracy policyjnych wywiadowców jeden z paserów wpadł jeszcze tego samego dnia, w którym urządzenie zostało skradzione, drugi kilkanaście godzin później. Po zatrzymaniu obu podejrzanych kryminalni ustalili również, kto może być odpowiedzialny za kradzieże. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Białegostoku. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że mężczyzna wybijając szybę włamał się do zaparkowanego samochodu na jednym z białostockich osiedli. Złodziej zabrał z niego elektronarzędzia oraz urządzenie geodezyjne. Wartość strat została oszacowana na ponad 50 tysięcy złotych. Mundurowi ustalili również, że mężczyzna ten odpowiada za podobne włamania do 4 samochodów, do których dochodziło w lutym, kwietniu oraz maju. Wtedy również jego łupem padały elektronarzędzia. Łączna wartość start została oszacowana przez właścicieli na 6 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali już część skradzionych rzeczy, które wkrótce wrócą do właścicieli. W mieszkaniu zatrzymanego 20-latka kryminalni znaleźli dwie posadzone w doniczkach rośliny konopi oraz ponad 25 gramów marihuany. Podejrzany usłyszał w sumie 8 zarzutów w tym 5 kradzieży z włamaniem, zarzut kradzieży, posiadania narkotyków oraz ich uprawy. Jego 26-letni wspólnicy zarzuty paserstwa.

Za kradzież z włamaniem Kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za paserstwo do 5 lat.

Opis filmu: Pojawia się zdjęcie budynku Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zrobione o zmroku. Policyjny technik kryminalistyki pobiera odciski palców od zatrzymanego mężczyzny. Przykłada całą dłoń do skanera, następnie przekręca po skanerze dwa palce. Policjant kryminalny w cywilnych ubraniach zakłada zatrzymanemu mężczyźnie kajdanki na ręce trzymane z tyłu. Funkcjonariusze wyprowadzają mężczyznę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych, schodzą po schodach. Policjanci prowadzą zatrzymanego przez plac w kierunku drugiego budynku. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.97 MB)