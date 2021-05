Ukradli alkohol i odjeżdżając potrącili pracownika ochrony Data publikacji 18.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z białostockiej "dwójki" zatrzymali parę podejrzaną o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna ukradł w sklepie alkohol, po czym wsiadł do auta, w którym za kierownicą czekała jego partnerka. Kobieta odjeżdżając potrąciła próbującego ich zatrzymać pracownika ochrony. Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z białostockiej "dwójki" zatrzymali 36-latkę i 53-latka podejrzanych o kradzież rozbójniczą. Do zdarzenia doszło w sobotę, na białostockim osiedlu Bacieczki. Wówczas do jednego ze sklepów wszedł mężczyzna, który zabrał z półki butelkę whiskey i wyszedł ze sklepu nie płacąc za towar. Całą sytuację zauważył pracownik ochrony, który wybiegł za mężczyzną. Na parkingu podejrzany wsiadł do pojazdu, za kierownicą którego czekała kobieta. Wtedy na drodze ucieczki, przed autem, stanął im ochroniarz. Kobieta nie zważając na to, ruszyła i potrąciła 21-latka. Po wszystkim odjechali w nieznanym kierunku.

Dzięki intensywnej pracy śledczych 36-latka i jej partner zostali zatrzymani już po kilku godzinach w mieszkaniu na osiedlu Leśna Dolina. Tam mundurowi przy 53-latku znaleźli również niewielką ilość narkotyków. Tego samego dnia podejrzani trafili do policyjnego aresztu. Dwa dni później oboje usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Mężczyzna dodatkowo zarzut posiadania narkotyków.

Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a za posiadanie narkotyków kara do 3 lat.

Opis filmu: Pojawia się logo Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Policyjny technik kryminalistyki pobiera od zatrzymanego odciski palców. Przykłada palec do skanera, który miga zielonym światłem. Policjant kryminalny w cywilnych ubraniach, na ramieniu ma założoną żółtą opaskę z napisem „Policja”. Policjant zakłada zatrzymanemu kajdanki na ręce trzymane z tyłu, blokuje kajdanki. Policjanci wyprowadzają zatrzymanego z budynku. Umundurowana policjantka podchodzi do celi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjantka zagląda przez wizjer, otwiera drzwi. Umundurowana policjantka przy użyciu wykrywacza metali sprawdza zatrzymana kobietę. Wykonuje urządzeniem ruchy wzdłuż ciała. Funkcjonariuszka zakłada kajdankę na lewą rękę kobiety. Następnie blokuje kajdanki. Funkcjonariuszka wyprowadza zatrzymaną z budynku. Dwie policjantki prowadzą zatrzymaną kobietę przez plac. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.71 MB)